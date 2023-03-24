Hamit Altıntop'un "Sabırsız bir milletiz" yorumuna tepki sesleri yükseldi! - Son Dakika
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Hamit Altıntop'un "Sabırsız bir milletiz" yorumuna tepki sesleri yükseldi!

24.03.2023 15:43

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, A Milli Takım'ın Ermenistan yolculuğu öncesinde açıklama yaptı. Altıntop, "1.5 yıl önce hazırladığımız reorganizasyonun ilk adımlarını atmaya başladık. Sabırsız bir millet olduğumuz için hemen geri dönüşünü bekliyoruz." ifadelerini kullanırken, futbolseverlerden, "Sabırsız değiliz, yıllardır başarı bekliyoruz." tepkileri yükseldi.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Takım, deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekibin Ermenistan yolculuğu öncesi açıklamalarda bulunan TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, tartışılan bir ifade kullandı.

"SABIRSIZ BİR MİLLET OLDUĞUMUZ İÇİN HEMEN GERİ DÖNÜŞÜNÜ BEKLİYORUZ"

Hamit Altıntop yaptığı açıklamada, "1.5 yıl önce hazırladığımız reorganizasyonun ilk adımlarını atmaya başladık. Sabırsız bir millet olduğumuz için hemen geri dönüşünü bekliyoruz. Ben inanıyorum ki bunu biraz daha güçlendirebilirsek geri dönüşü de kısa zamanda ortaya çıkacaktır. Akademi kısmıyla içeride çalışmalarımız var. Kulüplerle iyi iş birliğini yapabilirsek bölgelere inmek istiyoruz. Bölgeler kalbimiz. Binlerce umut verilmemiş, elinden tutulmamış kardeşimiz var.

"ZOR BİR COĞRAFYAMIZ VAR"

Coğrafyamız biraz zor, büyüklüğünden dolayı. Hollanda, Belçika gibi yerlerde 2 saatlik araç mesafesiyle ulaşabiliyorsunuz. Güzel Türkiyemiz'de 2-2.5 saat hava yolculuğuyla bir yerden bir yere ulaşabiliyorsunuz. İyi bir kadro kurarsanız, iyi bir ağ oluşturabilirseniz, özellikle teknolojiyi güzel bir yazılımı oturtabilirseniz o konuda inanılmaz mesafe alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Hamit Altıntop'un açıklamasında "Sabırsız bir milletiz" ifadesini kullanması tepki çekti. Sosyal medyada futbolseverler, "Sabırsız değiliz, yıllardır başarı bekliyoruz" yorumlarında bulunarak Altıntop'u sert eleştirdi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar şöyle:

Hamit Altıntop'un Türk halkı için yaptığı tanımlama kıyameti kopardı! Tepkiler çığ gibi
Hamit Altıntop'un Türk halkı için yaptığı tanımlama kıyameti kopardı! Tepkiler çığ gibi
Hamit Altıntop'un Türk halkı için yaptığı tanımlama kıyameti kopardı! Tepkiler çığ gibi
Hamit Altıntop'un Türk halkı için yaptığı tanımlama kıyameti kopardı! Tepkiler çığ gibi
Hamit Altıntop'un Türk halkı için yaptığı tanımlama kıyameti kopardı! Tepkiler çığ gibi
Hamit Altıntop'un Türk halkı için yaptığı tanımlama kıyameti kopardı! Tepkiler çığ gibi
Hamit Altıntop'un Türk halkı için yaptığı tanımlama kıyameti kopardı! Tepkiler çığ gibi
YORUMLAR (5)
  • Emrah Cetin: Çok doğru söylemiş cansın sen can!! Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • İhsan Turçin: yahu sen kimsin almanyada futbol oynamış vasat bir futbolcuydun seni bu mevkiye getirenlerin nedenlerini anlamış değilim söylemlerinile ile ilgili bir şey yazmıyacağım çünki seni kale almıyorum Cevap Yaz 6 5 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Çok doğru biz ya mucizeyle,yada yazı tura ile gideriz yine.Sende biliyorsun elit olamıyoruz maalesef. Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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Hamit Altıntop'un Türk halkı için yaptığı tanımlama kıyameti kopardı! Tepkiler çığ gibi Hamit Altıntop'un Türk halkı için yaptığı tanımlama kıyameti kopardı! Tepkiler çığ gibi Cengiz Ünder: Bu turnuvaya katılmayı çok istiyoruz Cengiz Ünder: Bu turnuvaya katılmayı çok istiyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu, Hamit Altıntop, Ermenistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hamit Altıntop'un 'Sabırsız bir milletiz' yorumuna tepki sesleri yükseldi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamit Altıntop'un "Sabırsız bir milletiz" yorumuna tepki sesleri yükseldi! - Son Dakika
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