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Hamle sporcuları yüzmede hamle yaptı - Son Dakika

Hamle sporcuları yüzmede hamle yaptı

13.12.2021 17:16
Hamle sporcuları yüzmede hamle yaptı

Malatya Yeni Hamle Koleji öğrencileri bir hamle daha yaparak yüzme dalında başarı elde etti.

Malatya Yeni Hamle Koleji öğrencileri bir hamle daha yaparak yüzme dalında başarı elde etti.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümü ile Yüzme İl Temsilciliği tarafından Merkez Spor Kompleksi Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yüzme müsabakalarına, 17 Liseden toplam 26 bayan ve 54 erkek yüzücü katıldı. 3 gün aralıksız davam eden müsabakalar sonucunda Özel Malatya Yeni Hamle Koleji öğrencileri toplamda 16 Altın, 3 Gümüş ve 1 Bronz Madalya kazanarak erkekler grubu kategorisinde Malatya İl birinciliğini elde ederek büyük bir başarının altına imza attılar. Müsabakalar sonucunda öğrencilere madalyaları ve 1.lik kupası törenle teslim edildi.

Ödül töreninde hazır bulunan Özel Malatya Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya, başarılarıyla ilgili yaptığı açıklamada, " Kolejimiz öğrencileri yine bizleri şaşırtmadı. Yüzme kulvarında beklediğimiz bir başarı elde ettik. Çünkü yıllardır bu spora emek vermiş zaman ayırmış ve düzenli bir şekilde antrenmanlarını aksatmadan büyük bir fedakarlık ile mücadele veren öğrencilerimiz için bu altın madalyalar ve il birinciliği hiçte sürpriz olmadı. Bizler Yeni Hamle olarak 25 yılı aşkın bir eğitim tecrübesi ile Malatya'mıza hizmet vermekteyiz. Bu memleketin gençlerinin her alana yönelik muazzam yetenekleri var yeter ki bizler bu yetenekleri açığa çıkarabilecek imkanlar sağlayalım. Gelin görün ki Malatya'mız denizin olmadığı bir memleket buna rağmen bu gençlerimiz bu alan da spor il müdürlüğümüzün ve okulumuzun sağladığı imkanlar sayesinde bu seviyeye ulaştılar inanıyorum ki bu gençler kendi isimlerini geleceğin gurur tablolarına yazdıracaklar. Okulumuzun balık adamlarını canı gönülden tebrik ediyorum başarılarının daim olmasını diliyorum " diyerek sözlerini tamamladı.

Müsabakalar sonucunda hem bireysel hem de takım düzeyinde 16 Altın 3 Gümüş ve 1 Bronz madalyayı alan yüzme takımının kaptanı Mehmet Gazi Gelirli, " Hepimiz çok mutlu ve sevinçliyiz. Kendi içimizde uyumlu, disiplinli ve özverili bir takımız. Bu başarı bizim için kolay elde edilmedi takım arkadaşlarım, Ardıl Tekedere, Taha Aslan ve İbrahim Gelirli ile yoğun bir temponun ve uykusuzluğun sonucunda bu başarıyı elde ettik. Mesela ben her gün sabah saat 5 'de antrenmanlar için yüzme havuzunda oluyorum herkes uyurken ben bu spor için kendimi geliştiriyorum 2 saat antrenman yapıp 1 saat dinlendikten sonra hazırlanıp okuluma gidiyorum bunu severek yaptığım için yorulduğumu fark etmiyorum. Hedeflerim hayal edilemeyecek kadar büyük fakat bu hedeflere ulaşmak için elimden gelenin kat kat fazlasını yapacağımı da biliyorum. İleride hem okulumun hem de ilimin adını tüm Türkiye'ye gururla duyuracağım. Şimdiden bunun sözünü de veriyorum. Bu başarıyı elde etmemizde onsuz desteğini bizlerden esirgemeyen Milli Takım Antrenörü değerli hocam Necati Özer'e,anneme,kardeşlerime ve okuluma çok teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Ayrıca, "Malatya İl Birinciliği" elde eden yüzme ekibine Yeni Hamle Koleji Yönetim Kurulu tarafından da bir tören düzenlenerek plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi. - MALATYA

Hamle sporcuları yüzmede hamle yaptı
Hamle sporcuları yüzmede hamle yaptı
Hamle sporcuları yüzmede hamle yaptı
Hamle sporcuları yüzmede hamle yaptı
Hamle sporcuları yüzmede hamle yaptı

Malatya, Gümüş, Altın, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hamle sporcuları yüzmede hamle yaptı - Son Dakika Spor


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