Üye Girişi
Hamsik'in durumu son idmanda belli olacak - Son Dakika

Hamsik'in durumu son idmanda belli olacak

11.02.2022 20:27
Hamsik'in durumu son idmanda belli olacak

Spor Toto Süper Lig'de kritik Konyaspor virajını dönmek isteyen Trabzonspor'da yıldız oyuncu Marek Hamsik'in durumu belirsizliğini koruyor.

Spor Toto Süper Lig'de kritik Konyaspor virajını dönmek isteyen Trabzonspor'da yıldız oyuncu Marek Hamsik'in durumu belirsizliğini koruyor. Haftalar sonra idmana çıkan Slovak yıldız, takım arkadaşlarından ayrı çalıştı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında ligde 57 puanla lider Trabzonspor, 48 puanla en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00'da yapılan antrenmanda bordo-mavililer; teknik ısınma, koordinasyon ve 5'e 2 çalıştı. Çift kale maç ile tamamlanan antrenmana ağrıları nedeniyle bir süredir salon çalışması yapan Marek Hamsik de katıldı.

AĞRILARI OLMAZSA KADRODA OLACAK15 Ocak günü oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan ve haftalardır yeşil sahadan uzak kalan yıldız oyuncu, bugünkü idmanda takım arkadaşlarından ayrı koşu çalıştı. Sağlık ekibinin üzerine titrediği oyuncunun İttifak Holding Konyaspor maçında oynama şansı yarın yapılacak son antrenmanda kesinleşecek. 34 yaşındaki Slovak oyuncunun yarınki idmanda ağrı hissetmemesi halinde Pazar günü oynanacak İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında 21 kişilik kadroda yer alması bekleniyor.Trabzonspor, 25'inci hafta karşılaşması olan İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapılacak son antrenmanla tamamlayacak.


Hamsik'in durumu son idmanda belli olacak
Hamsik'in durumu son idmanda belli olacak
Hamsik'in durumu son idmanda belli olacak
Hamsik'in durumu son idmanda belli olacak
Hamsik'in durumu son idmanda belli olacak
Hamsik'in durumu son idmanda belli olacak
Hamsik'in durumu son idmanda belli olacak
Hamsik'in durumu son idmanda belli olacak
Hamsik'in durumu son idmanda belli olacak
Hamsik'in durumu son idmanda belli olacak
Hamsik'in durumu son idmanda belli olacak
YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hamsik'in durumu son idmanda belli olacak - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
19:52 Kadıköy'de korkutan anlar! Denize düşen kızlar çığlık çığlığa yardım istedi
19:48 Son Dakika: "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'a iki ayrı suçtan 11 yıl 8 aya kadar hapis istemi
19:46 Gomis de krize katıldı! Takım yemeğindeki Fatih Terim ayrıntısı başına bela oldu
19:35 Son Dakika: Türkiye'de 11 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 253 kişi vefat etti, 95 bin 65 yeni vaka tespit edildi
19:34 Son Dakika: Deprem Bodrum'u salladı! Sarsıntının büyüklüğü 4,1 olarak belirlendi
19:15 MİT'ten filmleri aratmayan operasyon! 14 kişi gözaltına alındı, yönetici şeması ortaya çıktı
19:10 ABD Başkanı Joe Biden, Amerikalıları Ukrayna'yı derhal terk etmeye çağırdı
18:56 Cumhurbaşkanı Eroğan'ın koronavirüsü hafif atlatmasının sırrını açıkladı!
18:54 Tartıştığı adamı emniyet kemeriyle boğarak öldüren şüpheli kadın kıskıvrak yakalandı
18:14 Galatasaray'ın yenilmesi için dua isteyen Hıncal Uluç'a tepkiler çığ gibi büyüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 20:33:43. #1.13#
SON DAKİKA: Hamsik'in durumu son idmanda belli olacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement