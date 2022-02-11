Hamsik'in durumu son idmanda belli olacak

Spor Toto Süper Lig'de kritik Konyaspor virajını dönmek isteyen Trabzonspor'da yıldız oyuncu Marek Hamsik'in durumu belirsizliğini koruyor. Haftalar sonra idmana çıkan Slovak yıldız, takım arkadaşlarından ayrı çalıştı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında ligde 57 puanla lider Trabzonspor, 48 puanla en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00'da yapılan antrenmanda bordo-mavililer; teknik ısınma, koordinasyon ve 5'e 2 çalıştı. Çift kale maç ile tamamlanan antrenmana ağrıları nedeniyle bir süredir salon çalışması yapan Marek Hamsik de katıldı.