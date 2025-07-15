Hamur\'da Masa Tenisi Turnuvası Düzenlendi

Ağrı'nın Hamur ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Hamur Gençlik merkezinde masa tenisi turnuvası düzenlendi. Dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Turnuva, 15 Temmuz Demokrasi gününün Spor yoluylada yaşatılması amacıyla düzenlendi. Farklı yaş gruplarından çok sayıda sporcu ter döktü. Yoğun heyecanla yapılan turnuva, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Turnuvanın sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Kazanan sporculara madalyaları yetkililer tarafından takdim edildi.

Turnuvanın gelecek yıllarda da geleneksel olarak sürdürülmesi planlanıyor. - AĞRI