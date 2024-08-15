Hamza Hamzaoğlu, Altınordu'nun Torbalı Yerleşkesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Hamza Hamzaoğlu, Altınordu'nun Torbalı Yerleşkesi'ni ziyaret etti

Hamza Hamzaoğlu, Altınordu\'nun Torbalı Yerleşkesi\'ni ziyaret etti

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Hamza Hamzaoğlu, TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun Torbalı Yerleşkesi'ni ziyaret etti ve Olcay Şahan'a başarı dileklerini iletti.

15.08.2024 11:29
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Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Hamza Hamzaoğlu, TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun Torbalı Yerleşkesi'ni ziyaret etti ve Olcay Şahan'a başarı dileklerini iletti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, yeni sezon öncesinde kamp çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi, hazırlıklarını sürdürdüğü sırada Torbalı Yerleşkesi'ni sürpriz bir isim ziyaret etti. Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Hamza Hamzaoğlu, kırmızı-lacivertlilerin tesislerine gelerek teknik direktör Olcay Şahan'a başarı diledi. Daha sonra ise Hamzaoğlu, İzmir ekibinin resmi sitesine samimi açıklamalarda bulundu. Olcay Şahan ile geçmişte hem A Milli Takım da hem de Malatyaspor'da beraber çalıştığını dile getiren Hamzaoğlu, "Buraya geliş amacım hem Altınordu'nun tesislerini yakından incelemek hem de eski dostumuz Olcay Şahan'a başarılar dilemekti. Bu tesisleri TV'den görüyorduk, gelip görememiştik. Bugün muhteşem bir yerle karşılaştım. Türkiye'de Süper Lig'de birçok kulüpte olmayan imkanlar burada mevcut. Futbolcuların hem mental hem fiziksel olarak kendilerini geliştirmesi için her türlü imkan sağlanmış" diye konuştu.

"Başkan Türk futboluna vizyon kattı"

Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ı vizyonu sebebiyle tebrik eden Hamzaoğlu, "Kendisi bu işe gönül verdiğinden beri onun gönülden destekçisiyiz. Başkan, yaptıkları ile Türk futboluna büyük vizyon kattı. Türkiye'de alt yapının nasıl yapılması gerektiği konusunda örnek oldu ve birçok genci Türk futboluna armağan etti. Belki A takım düzeyinde istediğini elde edemedi. Türk oyuncularının bir yere gelmesini istemesi ve kadrosunu sadece Türk oyunculardan kurması onun hedeflerine engel oldu. Türk futbolcu yetiştiriciliği yaparken yetişen oyuncuların başka kulüplere satılması o oyuncuların yerine yeni futbolcuları yetiştirmek kolay değil. Bundan dolayı başkanın hedefleri biraz gecikti" dedi.

"Olcay Şahan, doğru bir kulüpte"

Olcay Şahan'ın kariyeri için doğru bir kulüpte olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Olcay Şahan ile beraber Altınordu'nun İnşallah yukarı doğru bir çıkışın başlayacağına inanıyorum. Süper Lig'de Altınordu'yu izlemek bize nasıp olacak. Olcay Şahan'ın da burada başarılı olacağına inanıyorum. Olcay Şahan bana göre kariyeri adına oldukça doğru bir kulüpte. Kendisi de Altınordu ile beraber yukarı çıkar ve birlikte yeni başarılara imza atar." - İZMİR

Kaynak: İHA

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