Sezona iyi başlayan Gaziantep temsilcisi ise 5 karşılaşmada 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlı takım, elde ettiği 10 puanla haftaya 5. sırada girdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Ümraniyespor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK deplasmanında - Son Dakika

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