Hanönü'deki halı saha futbol turnuvasında kupa gençlerin oldu - Son Dakika
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Hanönü'deki halı saha futbol turnuvasında kupa gençlerin oldu

20.05.2022 12:31
Hanönü'deki halı saha futbol turnuvasında kupa gençlerin oldu

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde düzenlenen Kaymakamlık Halı Saha Futbol Turnuvası'nda şampiyon gençler oldu.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde düzenlenen Kaymakamlık Halı Saha Futbol Turnuvası'nda şampiyon gençler oldu.

Hanönü Kaymakamlığı ve Belediye başkanlığı tarafından halı saha futbol turnuvası düzenlendi. Ramazan ayı içinde başlayan Kaymakamlık Halı Saha Futbol Turnuvası heyecanlı maçlara sahne oldu. Turnuva sonucunda dereceye giren ilk 3 takıma kupa verildi. 15 takımın katıldığı turnuvanın finalinde Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri Belediyespor'u 8-4 mağlup ederek turnuva birincisi oldu.

Öğrenciler kupasını kaymakam Emrah Bütün'ün elinden aldı. İkinciliği elde eden belediye takımının kupasını ise Belediye başkanı Serkan Uçar verdi. Üçüncülük maçına çıkmayan öğretmenler dördüncü olurken üçüncülük kupasını 'Altınmakas' takımı kazandı.

Gol krallığı kupası ise 41 gol atan Belediyespor oyuncusu Emre Yılmaz'a verildi. - KASTAMONU

Hanönü'deki halı saha futbol turnuvasında kupa gençlerin oldu
Hanönü'deki halı saha futbol turnuvasında kupa gençlerin oldu

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Kaynak: İHA

Kaymakamlık, Kastamonu, Futbol, Hanönü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hanönü'deki halı saha futbol turnuvasında kupa gençlerin oldu - Son Dakika


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