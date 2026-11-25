UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Gürcistan'da Beşiktaş ile karşılaşacak Hapoel Beer Sheva'nın teknik direktörü Ran Kozuch, siyah-beyazlılar karşısında oyun felsefelerini sahaya yansıtmak istediklerini söyledi.

45 yaşındaki teknik adam, Batum Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Yarınki maçın çok zor geçeceğini anlatan Kozuch, "Çok iyi bir takımla karşılaşacağız. Agresif bir oyun sergileyeceğiz. Umarım maç sonucu da iyi olur." dedi.

Oyun felsefelerini sahaya yansıtmak istediklerini belirten Ran Kozuch, "Bizim bir oyun felsefemiz var. Yarın da bunu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Beşiktaş çok kaliteli bir takım. Tüm hazırlıklarımız oyun felsefemizi yansıtacak." ifadelerini kullandı.

Savunma oyuncusu Miguel Vitor ise önceki maçlarda savunmada hatalar yaptıklarını belirterek "Hataların üzerine çalışıyoruz. Beşiktaş çok iyi oyunculara sahip. Hücumda çok iyi oynuyorlar. Hata yaparsanız sizi cezalandıracaklardır." değerlendirmesinde bulundu.