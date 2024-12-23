Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 17. hafta mücadelesi, bir maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakasında Haremspor, Kapaklıspor'u 92-77 mağlup etti.
Ligde 17. hafta maçlarının ardından Esenler Erokspor, 30 puanla liderliğini sürdürdü.
Türkiye Basketbol Ligi'nde 18. hafta karşılaşmaları, 27, 28, 29 ve 30 Aralık'ta oynanacak.
Son Dakika › Spor › Haremspor, Kapaklıspor'u Mağlup Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?