Haremspor, Kapaklıspor'u Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Haremspor, Kapaklıspor'u Mağlup Etti

17. hafta sonunda Haremspor, Kapaklıspor'u 92-77 yenerek ligdeki liderlik mücadelesine katkı sağladı.

23.12.2024 23:47
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 17. hafta mücadelesi, bir maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Haremspor, Kapaklıspor'u 92-77 mağlup etti.

Ligde 17. hafta maçlarının ardından Esenler Erokspor, 30 puanla liderliğini sürdürdü.

Türkiye Basketbol Ligi'nde 18. hafta karşılaşmaları, 27, 28, 29 ve 30 Aralık'ta oynanacak.

Kaynak: AA

Basketbol, Esenler, Türkiye, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Haremspor, Kapaklıspor'u Mağlup Etti - Son Dakika

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