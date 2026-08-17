Harun Kaya'nın Geleceği Belirsiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Harun Kaya'nın Geleceği Belirsiz

Harun Kaya\'nın Geleceği Belirsiz
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka'da Harun Kaya'nın durumu transfer sürecinde belirsizliğini koruyor. Daha fazla bekleniyor.

Karşıyaka'da geçtiğimiz sezon 11'in önemli isimlerinden biri olan Harun Kaya'nın, bu sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da yeni sezon öncesi Harun Kaya belirsizliği sürüyor. Transfer döneminde kulüpten izin alan ve Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ile görüşen 25 yaşındaki oyuncu, transferin gerçekleşmemesinin ardından Karşıyaka'ya dönme kararı aldı.

Ancak teknik direktör Burhanettin Basatemür, hazırlık ve kamp döneminin başından bu yana takımla çalışmayan Harun Kaya'nın dönüşüne sıcak bakmıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, sağ bek bölgesine Somaspor'dan Mahmut Şat'ı transfer ederken altyapıdan Arda Baran'ı da profesyonel yaptı. Harun'un dönmesi halinde Karşıyaka'nın sağ bek rotasyonunda üç oyuncu bulunacak.

Öte yandan yeni sezon peşinatının ödenmesi için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar gönderen Harun Kaya'nın menajeri ve avukatı, yönetimle görüşme gerçekleştirdi. Sözleşmesinde 2,5 milyon TL bonservis bedeli karşılığında serbest kalma maddesi bulunan oyuncu için temsilcilerinin Karşıyaka'ya 1 milyon TL bonservis teklif ettiği öğrenildi. Futbol Şube Başkanı Fatih Bilgilier'in ise bu teklifi kabul etmeyerek, sözleşmede belirtilen 2,5 milyon TL'nin getirilmesi halinde oyuncunun bonservisinin verilebileceğini ilettiği belirtildi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin sürerken, Harun Kaya'nın geleceğiyle ilgili belirsizliğin kısa süre içerisinde çözüme kavuşması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Karşıyaka formasıyla 26 karşılaşmaya çıkan Harun Kaya, gol katkısı sağlayamazken 1 asist yaptı.

Kaynak: İHA

Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Harun Kaya'nın Geleceği Belirsiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış Tüm birikimini tepside sundu: Dolandırıldığını bakın nasıl anlamış
Yunanistan’da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor Yunanistan'da Batı Nil virüsü alarmı: Vakalar gitgide artıyor
Elazığ’da ’sarı yengeç örümceği’ görüntülendi Elazığ'da 'sarı yengeç örümceği' görüntülendi
Damadının evini basan İYİ Parti İlçe Başkanı serbest bırakıldı Damadının evini basan İYİ Parti İlçe Başkanı serbest bırakıldı
Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Tam 10 ton Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Tam 10 ton
Süleymancıların Köln’de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış Süleymancıların Köln'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış

13:08
Sörloth’un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi
Sörloth'un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi
12:58
Fenerbahçe’den Romelu Lukaku kararı
Fenerbahçe'den Romelu Lukaku kararı
12:21
15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü
15 yaşındaki tetikçi öldüreceği kişiyi karıştırınca ortalık kan gölüne döndü
11:29
Fenerbahçe’de ortalığı karıştıran iddia 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı
Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı?
11:23
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya’da dikkat çeken açılış
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış
11:15
İran İHA’ları, IKBY Başbakanı Barzani’nin ofisini hedef aldı
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 13:11:38. #.0.3#
SON DAKİKA: Harun Kaya'nın Geleceği Belirsiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.