Harun Kaya\'nın Geleceği Belirsiz

Karşıyaka'da geçtiğimiz sezon 11'in önemli isimlerinden biri olan Harun Kaya'nın, bu sezon takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da yeni sezon öncesi Harun Kaya belirsizliği sürüyor. Transfer döneminde kulüpten izin alan ve Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor ile görüşen 25 yaşındaki oyuncu, transferin gerçekleşmemesinin ardından Karşıyaka'ya dönme kararı aldı.

Ancak teknik direktör Burhanettin Basatemür, hazırlık ve kamp döneminin başından bu yana takımla çalışmayan Harun Kaya'nın dönüşüne sıcak bakmıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, sağ bek bölgesine Somaspor'dan Mahmut Şat'ı transfer ederken altyapıdan Arda Baran'ı da profesyonel yaptı. Harun'un dönmesi halinde Karşıyaka'nın sağ bek rotasyonunda üç oyuncu bulunacak.

Öte yandan yeni sezon peşinatının ödenmesi için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar gönderen Harun Kaya'nın menajeri ve avukatı, yönetimle görüşme gerçekleştirdi. Sözleşmesinde 2,5 milyon TL bonservis bedeli karşılığında serbest kalma maddesi bulunan oyuncu için temsilcilerinin Karşıyaka'ya 1 milyon TL bonservis teklif ettiği öğrenildi. Futbol Şube Başkanı Fatih Bilgilier'in ise bu teklifi kabul etmeyerek, sözleşmede belirtilen 2,5 milyon TL'nin getirilmesi halinde oyuncunun bonservisinin verilebileceğini ilettiği belirtildi.

Taraflar arasındaki görüşmelerin sürerken, Harun Kaya'nın geleceğiyle ilgili belirsizliğin kısa süre içerisinde çözüme kavuşması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Karşıyaka formasıyla 26 karşılaşmaya çıkan Harun Kaya, gol katkısı sağlayamazken 1 asist yaptı.