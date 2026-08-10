Hasan Abdulkareem Çorum FK'yı Tercih Etti - Son Dakika
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Hasan Abdulkareem Çorum FK'yı Tercih Etti

Hasan Abdulkareem Çorum FK\'yı Tercih Etti
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Iraklı futbolcu Hasan Abdulkareem, Çorum FK'nın projesiyle dikkatini çektiğini açıkladı.

Çorum FK'nın Iraklı futbolcusu Hasan Abdulkareem Sayyid, Suudi Arabistan, Katar ve Dubai'den teklifler aldığını ancak Çorum FK'nın projesinden etkilendiğini ve hiç tereddüt etmeden kabul ettiğini söyledi.

Çorum FK'nın yeni transferlerinden Hasan Abdulkareem, transfer süreci ve yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Transfer olmadan önce de Çorum FK ile ilgili bilgi sahibi olduğunu ifade eden Hasan Abdulkareem Sayyid, "Suudi Arabistan, Dubai ve Katar liglerinden teklif aldım. Türkiye'den de Çorum FK benimle iletişime geçti. Çorum FK'nın projesine baktım. Süper Lig'i de inceledim. Türkiye Süper Lig'i, Suudi Arabistan, Katar ve Dubai liglerinden çok iyi, daha güçlü. Avrupa oynayan bir lig. Bu teklif gelince ben hiç tereddüt etmeden bu teklifi kabul edip Çorum'a geldim" değerlendirmesinde bulundu.

"Böyle bir karşılama beklemiyordum"

Kulüp Başkanı Savaş Balçık ve Teknik Direktör Uğur Uçar ile görüşmeler yaptığını aktaran Iraklı futbolcu, "Hocalar benimle çok güzel ilgilendiler. Çorum taraftarı sosyal medyada beni çok desteklediler. Yorumlara sürekli bakıyorum. Böyle bir karşılama beklemiyordum. Bunun için teşekkür ederim. İnşallah elimden geleni Çorum FK için yapacağım. Özellikle Çorum halkı için, Çorum taraftarı için her şeyi yapacağım" cümlelerine yer verdi.

"Kendimi hiç yabancı hissetmedim"

Takım içerisindeki uyum sürecine de değinen Çorum FK'nın orta saha oyuncusu Hasan Abdulkareem Sayyid, profesyonel bir ortamda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Sayyid, açıklamasında şu şekilde konuştu:

"İlk geldiğimde kampı çok güzel gördüm. Buradaki oyuncular, buradaki ekipler çok profesyonel bir çalışma içerisindeler. Özellikle kamp içerisinde çok iyi anlaşıyoruz. Burada kendimi hiç yabancı olarak hissetmedim. Ayrıca üçüncü kamp dönemimizin içerisindeyiz. Hazırlık maçları oynadık. Süper Lig'deki ilk maçta Galatasaray ile karşılaşacağız. Elimden geleni yapacağım ve gol veya asist yapmayı istiyorum. Çorum halkını mutlu etmeye hazırım."

Taraftarlara teşekkür etti

Çorum FK taraftarlarına da teşekkür eden orta saha oyuncusu, kendisine gönderilen destek mesajlarının motivasyonunu artırdığını ifade etti. Sayyid, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk olarak Çorum FK taraftarına çok teşekkür etmek istiyorum. Kulübü destekledikleri ve bana sosyal medyadan destek verdikleri için. Çorum taraftarları futbola aşık. Bu yüzden biz elimizden geleni yapacağız."

Kaynak: İHA

Futbol, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hasan Abdulkareem Çorum FK'yı Tercih Etti - Son Dakika

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