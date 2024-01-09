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Hasan Arat: Oyuncu boşaltmadan yeni yabancı alamayız - Son Dakika
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Hasan Arat: Oyuncu boşaltmadan yeni yabancı alamayız

Galatasaray Başkanı Hasan Arat, oyuncu boşaltmadan yeni yabancı oyuncu transferi yapamayacaklarını belirtti. Arat, teknik direktör Samet Aybaba'nın önemli işler yaptığını ve Eric Bailly'nin kontratından kurtulduklarını söyledi. Ayrıca, Onana'nın maliyetini Marsilya'ya verdiklerini ve Chamberlain ile sakatlığını konuşacaklarını ifade etti.

Hasan Arat: Oyuncu boşaltmadan yeni yabancı alamayız
09.01.2024 - 13:00,
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Hasan Arat: "Oyuncu boşaltmadan, yeni yabancı alma şansımız yok. Samet Aybaba önemli işler yaptı. Eric Bailly'nin 3.5 milyon Euro'luk kontratından kurtulduk. İkinci yarı ödeyeceğimiz 1.6 milyon Euro'yu sildik ve yolladık. Onana'nın 10 milyon Euro'luk bir maliyeti vardı. Satın alma opsiyonlu Marsilya'ya verdik. Chamberlain ile sakatlığını ve ne zaman oynayacağını konuşacağız. Oluşan havuz çerçevesinde transfer yapacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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