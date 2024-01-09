Hasan Arat: Oyuncu boşaltmadan yeni yabancı alamayız

Hasan Arat: "Oyuncu boşaltmadan, yeni yabancı alma şansımız yok. Samet Aybaba önemli işler yaptı. Eric Bailly'nin 3.5 milyon Euro'luk kontratından kurtulduk. İkinci yarı ödeyeceğimiz 1.6 milyon Euro'yu sildik ve yolladık. Onana'nın 10 milyon Euro'luk bir maliyeti vardı. Satın alma opsiyonlu Marsilya'ya verdik. Chamberlain ile sakatlığını ve ne zaman oynayacağını konuşacağız. Oluşan havuz çerçevesinde transfer yapacağız." - İSTANBUL