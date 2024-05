Hasan Özgüven Cup\'ta Golf Severler Bir Araya Geldi

Spor

Golf severler Hasan Özgüven Cup'ta bir araya geldi

ANKARA, - Ankara Regnum Golf Kulübü'nde düzenlenen Hasan Özgüven Cup'ta golf tutkunları bir araya geldi. İş ve sanat dünyasından çok sayıda isimin katıldığı etkinliğin gelenekselleştirilerek her yıl düzenleneceği belirtildi.

İş insanı Özgür Onur Özgüven, İş insanı Dilek Nur Özgüven ve Mimar Uğur Özer Özgüven kardeşlerin geçtiğimiz yıl vefat eden babaları Hasan Özgüven adına düzenledikleri Golf turnuvası çok sayıda ismi bir araya getirdi. Hasan Özgüven Cup'ın gelenekselleştirilerek her yıl düzenleneceğini belirten Özgüven kardeşler; çok sayıda iş ve sanat dünyasından isimin dahil olduğu etkinliğin ilerleyen yıllarda çok daha büyük katılımlara sahne olacağını belirttiler.

Özgür Onur Özgüven; "Babamızın hatırası altında bir araya geldik"

Özgür Onur Özgüven; "Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz sevgili babamız Hasan Özgüven'in hatırasını yaşatmak adına gelenekselleştireceğimiz Hasan Özgüven Golf Cup'ın ilkini bu yıl düzenledik. Onlarca dostumuz, golf tutkunu, sporcu ve sanatçı arkadaşlarımız katılım göstererek bir araya geldik. İş ve aile hayatımızda bizlere örnek olan, yegane yol göstericimiz sevgili babamızın adını yaşatmak üzere her yıl Hasan Özgüven Golf Cup'ı düzenlemeye devam edeceğiz. İlk turnuvamıza katılım gösteren, yakından takip eden tüm golf tutkunlarına ve dostlarımıza da teşekkür ederiz" dedi.

Bu yıl ilki düzenlenen Hasan Özgüven Golf Cup, spor, iş ve sanat dünyasından isimleri bir araya getirdi.

Hasan Özgüven Golf Cup'ta bu yıl; erkekler gros, erkekler A ve B, kadınlar A, kadınlar ve erkekler nearset to pin (bayrağa en yakın), kadınlar ve erkekler longest (en uzağa vurma) ve hole in one (deliğe bir vuruşta sokma) kategorilerinde yarışıldı.