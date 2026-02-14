Hasan Şaş\'tan Osimhen için çarpıcı iddia: Alırlar, giderler

Spor yorumcusu Hasan Şaş, Galatasaray'ın 5-1'lik Eyüpspor galibiyetini sporON YouTube kanalında değerlendirdi. Hasan Şaş, Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

''KALACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Osimhen'in Galatasaray'da kalacağını düşünmediğini belirten Hasan Şaş, "Osimhen, Galatasaray'dan ayrılacak pozisyona geldiği an Icardi'yle sözleşme anında uzatılır. Ben, Osimhen'in Juventus maçında da çıkıp piyasaya Galatasaray'ı bir üst tura geçirirse Galatasaray'da kalacağını düşünmüyorum. Oradan alırlar.'' dedi.

"ALIRLAR, BURADAN GİDERLER"

Sözlerine devam eden Hasan Şaş, "Burada eylül ayından beri Lookman dedim sonra çıktı Fenerbahçe 'Alacağız' dedi. Gitti piyasada hiç olmayan bir takım Atletico Madrid verdi parayı aldı. Osimhen'i de öyle yaparlar. Alırlar buradan giderler." ifadelerini kullandı.

"JUVENTUS MAÇINI GEÇERSE..."

Hasan Şaş son olarak, "Osimhen, Juventus maçını geçerse tek başına gelir alırlar ve giderler." yorumunda bulundu.