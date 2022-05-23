Hasketbol 3x3 Takımı, Türkiye Finalleri'ne yükseldi - Son Dakika
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Hasketbol 3x3 Takımı, Türkiye Finalleri'ne yükseldi

23.05.2022 11:25
Hasketbol 3x3 Takımı, Türkiye Finalleri'ne yükseldi

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü 3x3 takımı Redbull HalfCourt Mersin Etabında oynadığı tüm maçları kazanarak yenilgisiz Türkiye Finalleri'ne gitmeye hak kazandı.

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü 3x3 takımı Redbull HalfCourt Mersin Etabında oynadığı tüm maçları kazanarak yenilgisiz Türkiye Finalleri'ne gitmeye hak kazandı. Finale gidecek takım, Hasan Aksoyak, Ahmet Akkan, Seymen Yalçın ve Eren Cengiz isimlerinden oluşuyor.

Turnuvaların ilk elemeleri Mersin'de yapıldı. Amatör basketbolcuların hünerlerini özgürce sergilemesi için düzenlenen turnuvanın ilk ayağı, Mezitli Basketbol Sahası'nda gerçekleştirildi. Oynanan karşılaşmalar sonunda B Grubu'nda yer alan ve grupta oynadığı 4 maçı sırasıyla 21-021-321-621-9 kazanarak finale yükselen Hasketbol GSK 3x3 takımı, finalde çapraz eşleşmede eşleştiği rakibini de 21-4 yenerek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Turnuva hakkında değerlendirme yapan takım kaptanı Hasan Aksoyak, "Redbull HalfCourt Mersin Etabı bu sene Türkiye genelinde düzenlenen ilk etaptı. Bu etap öncesi Kayseri'de düzenlenen Gençlik Kupası 3x3 maçlarında da yenilgisiz şampiyon olmuştuk. Bu maçlar bizim için Mersin Etabı öncesi çok güzel bir hazırlık oldu. Mersin'de turnuvaya 18 takım katıldı. Ankara, İstanbul, Adana ve Mersin'den gelen çok güçlü ve tecrübeli rakipler arasında oynadığımız tüm maçları farklı bir şekilde kazanarak Türkiye Finallerine gitmeye hak kazandık. Şimdi önümüzdeki 15 gün bu turnuvanın hazırlıklarını yoğun bir şekilde yapacağız. Amacımız Türkiye Finallerinde hem Kayseri'yi hem kulübümüzü en iyi şekilde temsil etmek ve başarabilirsek Şampiyon olarak Dünya Şampiyonasına katılmak olacak. Takımımızda yer alan ve benimle birlikte bu başarı için ter döken takım arkadaşlarımı öğrencilerimi yürekten kutluyorum. Bizleri Mersin'de yalnız bırakmayan destekleyen tüm taraflarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Hasketbol 3x3 Takımı, Türkiye Finalleri'ne yükseldi
Hasketbol 3x3 Takımı, Türkiye Finalleri'ne yükseldi
Hasketbol 3x3 Takımı, Türkiye Finalleri'ne yükseldi

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Kaynak: İHA

Türkiye, Redbull, gençlik, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hasketbol 3x3 Takımı, Türkiye Finalleri'ne yükseldi - Son Dakika


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