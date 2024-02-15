Hasketbol Spor Kulübü, Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi\'nde mücadele edecek

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Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan toplantı ve kura çekimi sonucunda Kayseri Büyük Erkekler Ligi'nde Şampiyon olarak Kayseri'yi Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Hasketbol Spor Kulübü'nün fikstürü belli oldu.

F Grubu'nda yer alan Kayseri ekibi, lige 8-10 Mart 2024 haftası Kayseri'de Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u konuk ederek başlayacak. İlk deplasman maçını ise 2. haftada Mersin'de Mersin Barosu Spor Kulübü ile oynayacak. Lig statü gereği çift devreli oynanacak Bu maçlar sonunda ligde ilk 4 sırayı alan takımlar E Grubu'nda ki takımlar ile çapraz eşleşecek.

Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak fikstürü değerlendirirken, " Gerçekten güçlü ve tecrübeli oyunculara sahip takımların yer aldığı bir grupta mücadele edeceğiz. İlk hafta evimizde oynamak bizim için bir avantaj olacak. Şuan mevcut kadromuzla antrenmanlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ligin statüsü ve transfer haklarımız belli olduktan sonra takımımıza birkaç takviye daha yapacağız. Amacımız ligde elimizden geldikçe mücadele ederek Kayserimizi en iyi şekilde temsil etmek ve grubumuzda ilk 4 içerisinde yer alarak bir üst gruba yükselmek olacak. Ligde mücadele edecek olan tüm takımlara sakatlıksız centilmence bir sezon ve başarılar diliyorum" dedi.

Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi F Grubu'nda Hasketbol Spor Kulübü'nün fikstürü şu şekilde oluştu:

1.hafta 8-10 Mart: Hasketbol SK-Gaziantep Buyuksehir Belediyespor

2.hafta 15-17 Mart: Mersin Barosu-Hasketbol SK

3. hafta 20 Mart BAY

4. hafta 22-24 Mart: Hasketbol SK- Çukurova Universitesi

5. hafta 29-31 Mart: Kahramanmaraş Genclikspor-Hasketbol SK

6. hafta 5-7 Nisan: Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Hasketbol SK

7. hafta 12-14 Nisan: Hasketbol SK-Mersin Barosu

8. hafta 17 Nisan BAY

9. hafta 19-21 Nisan: Cukurova Üniversitesi-Hasketbol SK

10. hafta 26-28 Nisan: Hasketbol SK -Kahramanmaraş Genclikspor - KAYSERİ