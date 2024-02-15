Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan toplantı ve kura çekimi sonucunda Kayseri Büyük Erkekler Ligi'nde Şampiyon olarak Kayseri'yi Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Hasketbol Spor Kulübü'nün fikstürü belli oldu.
F Grubu'nda yer alan Kayseri ekibi, lige 8-10 Mart 2024 haftası Kayseri'de Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u konuk ederek başlayacak. İlk deplasman maçını ise 2. haftada Mersin'de Mersin Barosu Spor Kulübü ile oynayacak. Lig statü gereği çift devreli oynanacak Bu maçlar sonunda ligde ilk 4 sırayı alan takımlar E Grubu'nda ki takımlar ile çapraz eşleşecek.
Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak fikstürü değerlendirirken, " Gerçekten güçlü ve tecrübeli oyunculara sahip takımların yer aldığı bir grupta mücadele edeceğiz. İlk hafta evimizde oynamak bizim için bir avantaj olacak. Şuan mevcut kadromuzla antrenmanlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ligin statüsü ve transfer haklarımız belli olduktan sonra takımımıza birkaç takviye daha yapacağız. Amacımız ligde elimizden geldikçe mücadele ederek Kayserimizi en iyi şekilde temsil etmek ve grubumuzda ilk 4 içerisinde yer alarak bir üst gruba yükselmek olacak. Ligde mücadele edecek olan tüm takımlara sakatlıksız centilmence bir sezon ve başarılar diliyorum" dedi.
Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi F Grubu'nda Hasketbol Spor Kulübü'nün fikstürü şu şekilde oluştu:
1.hafta 8-10 Mart: Hasketbol SK-Gaziantep Buyuksehir Belediyespor
2.hafta 15-17 Mart: Mersin Barosu-Hasketbol SK
3. hafta 20 Mart BAY
4. hafta 22-24 Mart: Hasketbol SK- Çukurova Universitesi
5. hafta 29-31 Mart: Kahramanmaraş Genclikspor-Hasketbol SK
6. hafta 5-7 Nisan: Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Hasketbol SK
7. hafta 12-14 Nisan: Hasketbol SK-Mersin Barosu
8. hafta 17 Nisan BAY
9. hafta 19-21 Nisan: Cukurova Üniversitesi-Hasketbol SK
10. hafta 26-28 Nisan: Hasketbol SK -Kahramanmaraş Genclikspor - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Hasketbol Spor Kulübü, Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele edecek - Son Dakika
Gürkan Uygun ve Melike İpek Yalova, TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanacak olan Mevzu Derin dizisinde bir araya geliyor. Dizi, Ali Reşat adlı bir kabadayının kötülere karşı verdiği mücadeleyi konu alacak.
Erzincan'da altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken, konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Bu heyelanın teknik incelemeleri, soruşturmaları başladı. Soruşturmaların neticesine göre adımlar mutlaka atılacaktır. Bu aşamada önceliğimiz madencilerimize ulaşabilmek" diye konuştu.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na düzenlenen terör saldırısının talimatını veren DHKP-C merkez komite üyesi 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında karar çıkarılan isimlerden biri de Sabancı suikastının tetikçisi Fehriye Erdal.
Danıştay 5. Dairesi'nin FETÖ'den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu karara sessiz kalmamız mümkün değil." dedi
Marmara Denizi'nde batan Batuhan A adlı kuru yük gemisinin son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gemi kaptanının başka bir gemiyi selamladığı görüldü. Gemide bulunan 6 kişilik mürettebatın kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Mısır'a ziyaret Sisi'nin ısrarlı davetiyle gerçekleşti, kendisi nisan ya da mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret edecek" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney ile birlikte Beyoğlu turu yaptı. İmamoğlu, vatandaşlarla buluşarak desteklerini isteyen İmamoğlu, AK Parti'nin Beyoğlu seçim ofisine de ziyaret etti.
Enerji Bakanı Bayraktar: Erzincan'daki heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var, arama faaliyetleri dikkatli şekilde yürütülüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?