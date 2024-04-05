Hasketbol Spor Kulübü, transferlerle güçlendi

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Erkekler Basketbol Bölgesel Liginde yer alan Kayseri ekibi Hasketbol Spor Kulübü, ilk yarıyı 4. sırada bitirdikten sonra 2. devresinin başlayacağı hafta öncesi takıma 2 yeni transfer yaparak kadrosunu güçlendirdi.

Kulüp Başkanı Hasan Aksoyak, ligin ikinci yarısı öncesinde Doruk Güleç ve Mert İskender'i alarak kadrolarına takviye yaptıklarını söyledi. BaşkanAksoyak, "Ligin ilk yarısını grubumuzda 4. sırada bitirdik. İlk devrede deplasmandaki bütün maçlarımızı eksik kadro ile gittik. Ligin 2. yarısı bu hafta sonu pazar günü deplasmanda oynayacağımız Gaziantep Belediyespor müsabakası ile başlayacak. Bu müsabaka öncesinde takımımıza bir genç bir de tecrübeli oyuncu dahil ederek transfer çalışmalarımızı tamamladık. Ligin 2.devresinde hedefimiz özellikle sahamızda oynayacağımız Mersin ve Kahramanmaraş maçlarını kazanarak ligi 3.ya da 4. sırada bitirip diğer gruptan muhtemel Ankara ya da Trabzon temsilcisi ile eşleşmek. Bu doğrultuda antrenmanlarımız ve hazırlıklarımız aralıksız devam ediyor. Özellikle deplasman maçlarına gelemeyecek oyuncularımızı düşünerek takımımıza yaptığımız takviyeler Doruk Güleç ve Mert İskender'in katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Hasketbol SporKulübü, ikinci yarının ilk maçında 7Nisan Pazar günü Talat Özkarslı SporSalonu'nda saat 16.00'da Gaziantep BüyükşehirBelediyespor'a konuk olacak. - KAYSERİ