Hasketbol U-10 kız takımı namağlup şampiyon oldu - Son Dakika
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Hasketbol U-10 kız takımı namağlup şampiyon oldu

03.04.2022 13:57
Hasketbol U-10 kız takımı namağlup şampiyon oldu

Kayseri U-10 Kız Basketbol Ligi tamamlandı.

Kayseri U-10 Kız Basketbol Ligi tamamlandı. Ligde tüm maçlarını kazanan Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü şampiyonluğa uzanarak kupasını aldı.

Temmuz ayında sezonu açan ve antrenmanlara başlayan Hasketbol Gençlik ve spor Kulübü U-10 Kız Basketbol takımı, ligin son maçında TED Koleji'ni 12-4 yenerek namağlup şampiyonluğa ulaştı. Sezon boyunca oynadığı toplam 6 maçta potasında sadece 25 sayıya izin veren ekip sezon boyunca yaptığı savunma ile dikkat çekti. Zeynep Ceylin Serbest, Alya Eliz Göktepe, Beren Yöndemli, Eylül Paris, Bilge Özdemir, Dide Nur Güner ve Beren Yazıcı'dan oluşan kadrosu ile başarılı bir sezonu geride bırakan ekip, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de devam ediyor. Kulüp Başkanı ve Antrenör Hasan Aksoyak; "Kulüp olarak her zaman önce iyi insan, sonra iyi sporcu sonra iyi Basketbolcular yetiştirmeye çalışıyoruz. Şampiyon olan U10 Kız takımımızdaki sporcuların çoğunluğu basketbola başlayalı 1 yıl bile olmadı. Bu kısa süre zarfında çok çalışarak inanarak antrenmanlardaki öğrendikleri hareketleri sahada uygulayarak bu büyük başarıya imza attılar" diye konuştu. - KAYSERİ

Hasketbol U-10 kız takımı namağlup şampiyon oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hasketbol U-10 kız takımı namağlup şampiyon oldu - Son Dakika


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