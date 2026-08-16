Hasköy’de Uluslararası Dama Turnuvası tamamlandı: 185 bin TL’lik ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
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Hasköy’de Uluslararası Dama Turnuvası tamamlandı: 185 bin TL’lik ödüller sahiplerini buldu

Hasköy’de Uluslararası Dama Turnuvası tamamlandı: 185 bin TL’lik ödüller sahiplerini buldu
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Muş'un Hasköy ilçesinde ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Dama Turnuvası, final müsabakaları ve ödül töreniyle tamamlandı. Türkiye, İran, Azerbaycan ve Gürcistan'dan 116 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren 10 sporcuya toplam 185 bin TL para ödülü verildi. Şampiyon Suat Aydın oldu.

Muş'un Hasköy ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası Dama Turnuvası, final müsabakaları ve ödül töreniyle tamamlandı.

Hasköy Kaymakamlığı öncülüğünde, Hasköy Belediyesi, Düzkışla Belediyesi, Türk Daması Federasyonu ile Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra İran, Azerbaycan ve Gürcistan'dan gelen sporcuların da aralarında bulunduğu 4 ülkeden 116 sporcu, üç gün boyunca şampiyonluk için mücadele etti. Final karşılaşmalarının ardından dereceye giren sporculara toplam 185 bin TL para ödülü verildi.

Hasköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen ödül törenine Muş Valisi Avni Çakır, Hasköy Kaymakamı İsmail Güney, Hasköy Belediye Başkanı Muhlis Cemal Orbay, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, Türk Daması Federasyonu Başkanı Mahmut Özdemir, kurum amirleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, dama oyununun çocukluk yıllarının en önemli geleneksel oyunlarından biri olduğunu belirterek, teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu tür oyunların zamanla geri planda kaldığını söyledi. Hasköy'de dama kültürünün yıllardır yaşatıldığını gördüğünü ifade eden Çakır, yaklaşık iki yıldır bu geleneği ulusal ve uluslararası platforma taşıma hedefiyle çalıştıklarını belirtti. Turnuvanın bir başlangıç olduğunu vurgulayan Çakır, "İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da büyüyen, festival havasında gerçekleştirilen ve Hasköy'ün adını tüm Türkiye'ye duyuran geleneksel bir organizasyon haline gelecek. Ata sporlarımıza sahip çıkmak, kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak açısından büyük önem taşıyor. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Türk Daması Federasyonu Başkanı Mahmut Özdemir ise Türk damasının yüzyıllardır Anadolu kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Türk damasını uluslararası düzeyde Hasköy'de buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Üç gündür burada büyük bir misafirperverlik gördük. Başta Hasköy Kaymakamlığı olmak üzere organizasyona katkı sunan tüm kurumlara, Hasköy halkına ve dünyanın farklı ülkelerinden gelerek turnuvaya renk katan sporcularımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreninde şampiyonluğu elde eden Suat Aydın 65 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. Mehmet Balta 40 bin TL ile ikinci, Metin Baran ise 20 bin TL ödülle üçüncü sırada yer aldı. Turnuvayı dördüncü tamamlayan Yusuf Belge 15 bin TL, beşinci olan Hamdullah Onay 10 bin TL ödül aldı. Organizasyonda Faik Yıldız 9 bin TL, Avni Karanfil 8 bin TL, Tarık Hekimoğlu 7 bin TL, Mehmet Can Karabuğa 6 bin TL ve Cuma Erkut ise 5 bin TL ödüle layık görüldü. Böylece dereceye giren 10 sporcuya toplam 185 bin TL para ödülü dağıtıldı.

Program, dereceye giren sporcuların ödüllerini almasının ardından toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hasköy’de Uluslararası Dama Turnuvası tamamlandı: 185 bin TL’lik ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hasköy’de Uluslararası Dama Turnuvası tamamlandı: 185 bin TL’lik ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
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