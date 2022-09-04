Hatay'da 11. Dünya Aba güreşleri başladı - Son Dakika
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Hatay'da 11. Dünya Aba güreşleri başladı

04.09.2022 19:26
Hatay'da 11. Dünya Aba güreşleri başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından 11. kez düzenlenen Aba Güreşi Dünya Kupası müsabakaları başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından 11. kez düzenlenen Aba Güreşi Dünya Kupası müsabakaları başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi Mersah Alanı'nda düzenlenen 11. Aba Güreşleri Dünya Kupası'na 36 ülkeden katılan 150 sporcu kıyasıya mücadele edecek

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Yaptığı konuşmada, Aba güreşlerinin 5 bin yıl önce başladığını ifade ederek, "Yaklaşık 13 yıl önce unutulur hale gelmişken şu anda 45 ülke bu güreşi tanıyor. Aba güreşi Almanya'da olsun, Romanya'da olsun doğu Avrupa ülkelerinde olsun bir çok ülkede artık aba güreşimiz yapılır halde geldi" dedi.

En büyük amaçlarının aba güreşini olimpiyatlarda görmek olduğunu belirten Savaş, "İnşallah aba güreşimiz dünyada yapılır hale gelecek. Olimpiyatlarda aba güreşimizi artık televizyondan da seyredeceğiz" diye konuştu.

Türkiye Aba Güreşi Federasyonu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek ise yaptığı konuşmada tüm sporculara başarılar diledi. - HATAY

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Kaynak: İHA

Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatay'da 11. Dünya Aba güreşleri başladı - Son Dakika

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