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Hatay'da buz hokeyi takımı, Hatayspor Kadın Basketbol Takımı'na destek verdi - Son Dakika

Hatay'da buz hokeyi takımı, Hatayspor Kadın Basketbol Takımı'na destek verdi

16.12.2021 13:56
Hatay'da buz hokeyi takımı, Hatayspor Kadın Basketbol Takımı'na destek verdi

Hatay Asi Spor Kulübü bünyesinde oluşturulan buz hokeyi takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 32 turu ilk maçında mücadele eden Hatayspor'a sahada destek verdi.

Hatay Asi Spor Kulübü bünyesinde oluşturulan buz hokeyi takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 32 turu ilk maçında mücadele eden Hatayspor'a sahada destek verdi.

Sahasında Fransa'nın LDLC Asvel takımıyla mücadele eden ve 63-110 mağlup olan Hatayspor'a destek vermek için buz hokeyi takımı öğrencileri, veliler ve hocalarıyla sahada yer aldı.

Öğrenciler, tezahürat ederek takıma destek olup eğlenceli vakit geçirdi.

Takımın antrenörü Adem Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Antakya'da 3 yıldır minikler ve yıldızlar kategorisinde buz hokeyi sporcusu yetiştirdiklerini belirtti.

Devlet ve özel okullarda eğitim gören 8-14 yaş arası öğrencilerin yetenekli olanlarını takımıza seçip buz hokeyine teşvik ettiklerini kaydeden Arslan, "Buz hokeyine bu yıl ciddi bir talep olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Yakın zamanda katılacağımız Türkiye Şampiyonası öncesi sporcularımıza moral ve motivasyon için kadın basketbol takımına destek olmaya gittik. Çocuklarımız için çok verimli geçti." ifadelerini kullandı.

Antrenörlerden Mert Ezer de geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek için öğrencileri bu tür uluslararası organizasyonlara dahil edip onları motive etmeyi amaçladıklarını anlattı

Hatay'da buz hokeyi takımı, Hatayspor Kadın Basketbol Takımı'na destek verdi
Hatay'da buz hokeyi takımı, Hatayspor Kadın Basketbol Takımı'na destek verdi
Hatay'da buz hokeyi takımı, Hatayspor Kadın Basketbol Takımı'na destek verdi

basketbol, Hatayspor, Antakya, Hatay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatay'da buz hokeyi takımı, Hatayspor Kadın Basketbol Takımı'na destek verdi - Son Dakika Spor


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