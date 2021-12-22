Hatay'da kırmızı kartların havada uçuştuğu maçta gülen taraf Konyaspor oldu

Konyaspor müthiş çıkışını Hatayspor karşısında da sürdürdü. Rakibini 3-1'lik skorla deviren yeşil-beyazlılar, Süper Lig'de 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

KONYASPOR GERİ DÖNDÜ

Hatayspor, 3. dakikada Ayoub El Kaabi attı. Konyaspor, 29. dakikada Paul-Jose M'Poku ile skoru eşitledi. Hatayspor, 31. dakikada Adekugbe'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Konyaspor'da M'Poku, 54. dakikada ikinci golünü kaydetti ve takımını öne geçirdi. Hatayspor, 72. dakikada fileleri havalandırsa da golden önce topun auta çıktığı tespit edildi. Konyaspor'da Ahmet Çalık 81. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. Konyaspor'da ayrıca Serdar Gürler de gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Ahmed Hassan, 90+2'de Konyaspor adına maçın skorunu belirleyen golü attı.