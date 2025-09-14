Hatay\'da Türkiye Yıldırım Satranç Şampiyonası Tamamlandı

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü katkılarıyla Hatay'da Türkiye Yıldırım Satranç Şampiyonası düzenlendi.

Antakya Merkez Spor Salonu'ndaki şampiyonada 164 sporcu mücadele etti.

Şampiyonada Dinçer Taşdöğen birinci, Umut Erdem Gündüz ikinci ve Serdar Murat Yıldırım üçüncü oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli ödüller verildi.

Törene Hatay Gençlik ve Spor Şube Müdürü Bekir Özçelik, Türkiye Satranç Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Melih Çiçek, Türkiye Satranç Federasyonu Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu ve hakemler katıldı.