Hatay Stadı\'nın İhalesi Yapılacak

Spor

'HATAY STADI'NIN İHALESİ YAPILACAK'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, makamında ziyaret ettiği Vali Mustafa Masatlı ile görüştü. Daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen koordinasyon toplantısına katılan Bakan Aşkın Bak, ardından 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören ve yıkım çalışmaları süren, yerine spor kompleksi yapılması planlanan Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ait alanda incelemelerde bulundu. Bak, çalışmalarla ilgili Vali Masatlı'dan bilgi aldı. 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay Stadı'nı yeni sezona yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Bakan Aşkın Bak, burada incelemede bulundu. Bakan Aşkın Bak, "Hatay Stadı'nın durumunu özellikle herkes merak ediyor. Deprem sonrası büyük yapıların konuları çok önemli, iyi etüt edilmesi gerekiyor. Onlara uygulanacak teknolojik hususun, metodun iyi etüt edilmesi gerekiyor. Malumunuz büyük depremin ardından meydana gelen depremlerle beraber zeminin oturması ve böylesine büyük yapıların biraz zamana ihtiyacı oluyor. Biz de jeolojik etütlerini uzmanlara yaptırdık ve inşallah çok yakın bir zamanda, çok kısa bir sürede ihalesini yapıp Hatay Stadı'mızı tekrar yeni sezona yetiştirmek için gayret edeceğiz" dedi.

'YENİ SEZONA YETİŞTİRECEĞİZ'

Zemin etütlerinin büyük yapılarda taşıdıkları yükler nedeniyle çok önemli olduğunu belirten Bakan aşkın Bak, "O yüzden kapsamlı etütler ve analizler yapıldı, bunu en kısa sürede başlayarak bitireceğiz, hiç merak etmesinler. Hatay'a Süper Lig'de tekrar başarılar diliyoruz çünkü şehir için de önemli takım, bir an önce şehrin takımıyla buluşmasını sağlamak istiyoruz. Talepler Hatayspor'un yeni sezonda evinde oynaması yönünde. Biz de bu yönde gayret gösteriyoruz. Bu noktada bütün hazırlıklarımız tamam, bütçesiyle vesaire, her şeyiyle hazır. Yakın zamanda, çok kısa bir sürede ihalesini yapıp bu işte uzman bir firmayla beraber kısa sürede tamamlayacağız. İfade ettiğim gibi tabii büyük yapıların bu hassasiyetini gözetmek zorundayız çünkü zeminin oturması, meydana gelen hareketlerin yerleşmesi, uzmanlar da büyük yapılarda 1 yıl gibi bir sürede bunun gözlemlenmesi ve incelenmesi gerektiğini ifade ediyor. O yüzden bu şekilde hareket ettik. Kısa sürede yeni şekliyle ve yeni versiyonuyla stadımızı tamamlayıp yeni sezona yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

MASA TENİSİ OYNADILAR

Antakya ilçesindeki Türk Kızılay Güzelburç Konteyner Kenti'ni ziyaret eden Bakan Aşkın Bak, buradaki resim, müzik ve spor eğitimi alan öğrencilerle sohbet etti. Bakan Aşkın Bak'a burada tablo hediye edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, burada öğrencilerle masa tenisi oynadı. Aynı alandaki halı sahaya da geçen Bakan Aşkın Bak, penaltı atışı yaptı.

Anıl ATAR- Eser PAZARBAŞI/HATAY,