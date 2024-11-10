Hatayspor 167 Gün Sonra Galip Geldi - Son Dakika
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Hatayspor 167 Gün Sonra Galip Geldi

Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek 167 gün süren galibiyet hasretini sonlandırdı.

10.11.2024 12:19
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Tredyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 12. hafta maçında Gaziantep FK karşısında elde ettiği 3-1'lik skorla 167 gün sonra galibiyet hasretini dindirdi.

Bu sezon ilk haftada konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 yenilerek lige mağlubiyetle başlayan Akdeniz ekibinde, dördüncü haftada Samsunspor karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Özhan Pulat ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Pulat'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Rıza Çalımbay ile anlaşan Hatayspor, deneyimli teknik adamla sahaya çıktığı 6 müsabakadan 5 mağlubiyet, 1 beraberlikle ayrıldı.

Bordo-beyazlılar, bu sonuçlarla 10 maçta 7 mağlubiyet ve 3 beraberlikle alarak hanesine toplamda 3 puan yazdırabildi.

Son galibiyet geçen sezon ligin son haftasından

Akdeniz ekibi, ligin 12. haftasında dün Mersin'de konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-1 yendi.

Müsabakada Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri Rui Pedro, Funsho Bamgboye ve Carlos Strandberg kaydetti.

Ligde son galibiyetini geçen sezonun 38. haftasında 26 Mayıs'ta Mersin'de 2-0 mağlup ettiği Çaykur Rizespor karşısında alan bordo-beyazlılar, 167 günlük hasretini dindirmeyi başardı.

Bordo-beyazlı ekip, Gaziantep FK'ye karşı aldığı galibiyetle bu sezon ilk kez hanesine 3 puan yazdırdı.

Ligde 18. sırada

Geçen sezon aynı dönemde hanesine 14 puan yazdırmayı başaran Akdeniz ekibi, bu sezon çıktığı 11 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı.

Süper Lig'de puanını 6'ya yükselten Atakaş Hatayspor, ligde 18. sırada yer alıyor.

Akdeniz ekibi, 24 Kasım Pazar günü ligin 13. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hatayspor 167 Gün Sonra Galip Geldi - Son Dakika

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