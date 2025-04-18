Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Hatayspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Yusuf'un ceza sahasına ortasında Jevtovic kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
22. dakikada Aboubakar'ın pasında topla buluşan Abdulkadir'in uzak mesafeden sert şutunu kaleci Deniz çeldi.
28. dakikada Cengiz'in soldan ortasında arka direkte topa yükselen Boutobba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1
32. dakikada Kilama'nın pasında topla buluşan Abdulkadir'in uzak mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlak Bazoer'e çarparak ağlara gitti. 2-1
Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin Tuğral
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cengiz Demir, Massanga, Abdulkadir Parmak, Boutobba, Bamgboye, Strandberg, Aboubakar
Yedekler: Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Okoronkwo, Selimcan Temel, Baran Sarka, Fernandes, Deniz Aksoy, Yiğit Ali Buz, Ersin Aydemir, Melih Şen
Teknik Direktör: Murat Şahin
Konyaspor: Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Jevtovic, Pedrinho, Melih İbrahimoğlu, Bazoer, Yusuf Erdoğan, Kramer
Yedekler: Slowik, Aleksic, Prip, Abdurrahman Üresin, Kaan Akyazı, Boranijasevic, Oğulcan Ülgün, Utku Eriş, Bjorlo, Melih Bostan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Jevtovic (dk. 10) (Konyaspor), Boutobba (dk. 28), Abdulkadir Parmak (dk. 32) (Atakaş Hatayspor)
Sarı kart: Adil (Konyaspor) - MERSİN
Son Dakika › Spor › Hatayspor 2-1 Konyaspor: İlk Yarı Sonuç - Son Dakika
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