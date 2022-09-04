Hatayspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan mücadele izleyenlere büyük seyir zevki yaşattı.
Hatayspor, 21. dakikada Onur Ergün'ün golüyle öne geçerken mücadelenin son dakikaları nefes kesti. Adana Demirspor'da 90+3. dakikada Tayyip Talha beraberliği getiren golü attı ancak VAR hakemi Koray Gençerler'in uyarısı üzerine yapılan incelemede gol iptal eti. 90+9. dakikada ise Tayyip Talha yine sahneye çıktı ve takımına 1 puanı getiren golü kaydetti.
Hatayspor bu sonucun ardından ligde ilk puanını aldı. Adana Demirspor ise ligdeki ilk beraberliğini alarak 10 puana yükseldi.
Son Dakika › Spor › Hatayspor-Adana Demir mücadelesinin son dakikaları heyecan doruktaydı - Son Dakika