Hatayspor-Adana Demir mücadelesinin son dakikaları heyecan doruktaydı

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Hatayspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan mücadele izleyenlere büyük seyir zevki yaşattı.

TAYYPİ TALHA İKİ ATTI, BİR SAYILDI

Hatayspor, 21. dakikada Onur Ergün'ün golüyle öne geçerken mücadelenin son dakikaları nefes kesti. Adana Demirspor'da 90+3. dakikada Tayyip Talha beraberliği getiren golü attı ancak VAR hakemi Koray Gençerler'in uyarısı üzerine yapılan incelemede gol iptal eti. 90+9. dakikada ise Tayyip Talha yine sahneye çıktı ve takımına 1 puanı getiren golü kaydetti.

HATAY SİFTAH YAPTI

Hatayspor bu sonucun ardından ligde ilk puanını aldı. Adana Demirspor ise ligdeki ilk beraberliğini alarak 10 puana yükseldi.