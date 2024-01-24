Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Çeşmeli Futbol Sahası'nda yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda, Alanyaspor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-beyazlılar, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.