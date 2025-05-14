HATAYSPOR, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 36'ncı haftasında, deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen ve 1 saat 35 dakika süren idmanda dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Hatayspor, Adana Demirspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
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