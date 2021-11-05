Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam etti

Antrenmanda futbolcular, pas, taktik, dar alan ve hava topu çalışması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

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