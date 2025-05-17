Hatayspor, Adana Demirspor'u 3-0 Geçti - Son Dakika
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Hatayspor, Adana Demirspor'u 3-0 Geçti

Hatayspor, Adana Demirspor\'u 3-0 Geçti

Trendyol Süper Lig'de Hatayspor, Adana Demirspor'u ilk yarıda 3-0 önde tamamladı.

17.05.2025 20:12
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor, evinde Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Görkem Sağlam'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Boutabba'nın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

10. dakikada Bünyamin Balat'ın geri pasında araya giren Boutabba'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

11. dakikada Alioui'nin çalımlarla sokulduğu ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta kaleci Emir Dadük'ün müdahalesinin ardından top direkten oyun alanına döndü.

26. dakikada sağ kanatta topla buluşan Boutabba'nın pasında Okoronkwo'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

33. dakikada ceza sahasında topla buluşan Okoronkwo, Osman Kaynak'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Ömer Faruk Turtay, VAR'da yapılan kontrolün ardından penaltı noktasını gösterdi.

38. dakikada penaltıyı kullanan Okoronkwo'nun vuruşunda kaleci Deniz, sağ köşeye giden topu çeldi. Dönen topu Okoronkwo, ağlara gönderdi. 0-3

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Elmas, Emre Doğu

Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak, Burhan Ersoy, Arda Okan Kurtulan, Maestro, Tayfun Aydoğan, Ozan Demirbağ, Bünyamin Balat, Alioui, Yusuf Barasi

Yedekler: Murat Uğur Eser, Vedat Karakuş, Aksel Aktaş, Ali Arda Yıldız, Fougeu

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Kliama, Cemali Sertel, Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Massanga, Kamil Ahmet Çörekçi, Fernandes, Boutubba, Görkem Sağlam, Okoronkwo

Yedekler: Visar Bekaj, Abdulkadir Parmak, Bamgboye, Selimcan Temel, Diack, Baran Sarka, Cengiz Demir, Deniz Aksoy, Yiğit Ali Buz, Ersin Aydemir

Teknik Direktör: Murat Şahin

Goller: Boutabba (dk. 11), Okoronkwo (dk. 26 ve 38) (Hatayspor) - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hatayspor, Adana Demirspor'u 3-0 Geçti - Son Dakika

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