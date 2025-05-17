Stat: Yeni Adana
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Elmas, Emre Doğu
Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Abdulsamet Burak (Dk. 74 Ali Arda Yıldız), Osman Kaynak (Dk. 46 Fougeu), Tayfun Aydoğan, Maestro, Bünyamin Balat, Alioui, Ozan Demirbağ (Dk. 46 Aksel Aktaş), Yusuf Barası
Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Kilama (Dk. 58 Yiğit Ali Buz), Cemali Sertel, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 58 Abdulkadir Parmak), Massanga, Boutobba (Dk. 64 Bamgboye), Görkem Sağlam (Dk. 74 Baran Sarka), Fernandes, Okoronkwo (Dk. 64 Deniz Aksoy)
Goller: Dk. 10 ve 61 Boutabba, Dk. 26 ve 38 Okoronkwo, Dk. 56 Fernandes (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 51 Aksel Aktaş, Dk. 90+3 Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor), Dk. 65 Cemali Sertel, Dk. 90 Bamgboye, Dk. 90+3 Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor)
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 yendi.
56. dakikada Hatayspor farkı 4'e çıkardı. Boutabba'nın şutunda topun Burhan Ersoy'un eline temas ettiğini belirleyen hakem Ömer Faruk Turtay, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Fernandes yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-4
61. dakikada konuk takım bir gol daha buldu. Okoronkwo'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Boutobba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-5
Karşılaşma, Hatayspor'un 5-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Hatayspor, Adana Demirspor'u 5-0 Yendi - Son Dakika
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