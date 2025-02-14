Hatayspor Alanyaspor Maçı Hazırlıklarında

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yapan Hatay ekibi, hava topu, şut, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
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