Hatayspor Alanyaspor Maçına Hazır

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mersin Stadyumu'nda Alanyaspor'u konuk edecek olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda, hava topu, şut, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Atakaş Hatayspor, yarın Erdemli Atış Poligonu'nda yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçının çalışmalarını tamamlayarak kampa girecek. - MERSİN