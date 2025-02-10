Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Mersin Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda taktik, dar alan ve hava topu çalışması gerçekleştirildi. - MERSİN
Son Dakika › Spor › Hatayspor Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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