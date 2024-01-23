Hatayspor, Alanyaspor\'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Hatayspor'un Görkem Sağlam'la kullandığı köşe vuruşunda Alanyasporlu Aliti'nin kafayla ceza alanı dışına uzaklaştırdığı topa gelişine sert vuran Rivas topu ağlara gönderdi. 1-0
25. dakikada Dadashov'un pasında topla buluşan Joelson Fernandes'in ceza alanının dışından sol ayakla yaptığı vuruş az farkla dışarıya gitti.
34. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş az farkla dışarıya çıktı.
Hakemler: Emre Kargın, Hüseyin Aylak, Bersan Duran
Hatayspor: Erce, Oğuzhan Matur, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Görkem Sağlam, Hodzic, Rivas, Dele-Bashiru, Joelson Fernandes, Dadashov
Yedekler: Bekaj, Maksimovic, Burak Bekaroğlu, Cengiz Demir, Kamil Ahmet Çörekçi, Massanga Matondo, Aburjania, Boudjemaa, Aabid, Strandberg
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Alanyaspor: Ertuğrul, Yusuf Özdemir, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Fer, Richard, Sisto, Efecan Karaca, Oğuz Aydın, Cordova
Yedekler: Yavuz Aygün, Yusuf Karagöz, Janvier, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Carlos Eduardo, Muhammet Ali Apaydın, Yunus Bahadır
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gol: Rivas (dk. 5) Hatayspor - MERSİN
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