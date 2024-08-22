Hatayspor Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Hatayspor Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını Erdemli Atış Poligonu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik, pas drili ve dar alan çalışması yapıldı. Maç 25 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.

22.08.2024 22:59
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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu'nda yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 3'üncü haftasında, deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda taktik, pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor'un Antalyaspor ile oynayacağı maç 25 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mustafa Savranlar yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Hatayspor Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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