Hatayspor Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Erdemli Atış Poligonu'nda yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 3'üncü haftasında, deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda taktik, pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor'un Antalyaspor ile oynayacağı maç 25 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mustafa Savranlar yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.