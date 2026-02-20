Hatayspor, Bandırmaspor Maçına Hazırlanıyor

1'inci Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını akşam gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Hatayspor Osman Çalğın Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Bekir İrtegün yönetiminde gerçekleşen antrenmanda maçın taktiğini çalışan Hatayspor, antrenmanın ardından dinlenmeye çekildi. Hatayspor, yarın hava yoluyla maçın oynanacağı Balıkesir'e hareket edecek.
