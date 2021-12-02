Hatayspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü evinde Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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