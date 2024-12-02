Hatayspor - Beşiktaş: 1-1 Beraberlik

Spor

Stat: Mersin

Hakemler: Kadir Sağlam, Furkan Ürün, Anıl Usta

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Cemali Sertel, Calvo, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 72 Bamgboye), Kilama, Görkem Sağlam, Diack, Joelson Fernandes (Dk. 87 Boutobba), Rivas (Dk. 72 Recep Burak Yılmaz, Rui Pedro (Dk. 72 Abdulkadir Parmak), Aboubakar (Dk. 77 Strandberg)

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 85 Zainutdinov), Emirhan Topçu, Masuaku, Gedson, Salih (Dk. 84 Can Keleş), Rashica (Dk. 65 Al Musrati), Rafa Silva, Semih (Dk. 78 Chamberlain), Immobile

Goller: Dk. 29 Görkem Sağlam (Hatayspor), Dk. 41 Immobile (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 43 Erce Kardeşler, Dk. 44 Rui Pedro, Dk. 53 Rivas, Dk. 57 Görkem Sağlam, Dk. 58 Aboubakar, Dk 61 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 62 Diack, Dk. 74 Cemali Sertel, Dk. 89 Abdulkadir Parmak (Hatayspor), Dk. 55 Salih Uçan, Dk. 65 Rafa Silva, Dk. 87 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Atakaş Hatayspor-Beşiktaş karşılaşması, 1-1 eşitlikle sona erdi.

70. dakikada gelişen Hatayspor atağında Fernandes'in ceza sahasının solundan vuruşunda kaleci Mert Günok topu çeldi.

71. dakikada konuk ekip etkili geldi. Gedson Fernandes, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda pas vermeyi tercih etti. Araya giren Diack, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

76. dakikada Beşiktaş yine Fernandes ile gole yaklaştı. Bu oyuncunun kalenin sağından vuruşunda topu ayağıyla kurtaran kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.

86. dakikada sol kanatta hareketlenen Fernandes'in uzak mesafeden ayağının dışıyla yaptığı vuruşta top, üst direğe çarpıp kale sahasına döndü.

90+3. dakikada Hatayspor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Svensson'un vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

90+5. dakikada siyah beyazlı ekibin kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Emirhan Topçu'nun kafa vuruşunda ağlara giden top, kaleci Erce Kardeşler'e müdahale olduğu gerekçesiyle gol sayılmadı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.