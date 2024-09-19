Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Mersin'de Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligde oynadığı 5 maçta 2 puan toplayan Hatayspor, bu sezon rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesinde 9 gol gördü.
Hatayspor, ligde 3 puanla 16. sırada bulunan rakibi Bodrum FK karşısında galibiyetle tanışmak istiyor.
Bordo-beyazlı ekip bugün Mersin Stadı'ndaki antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Hatayspor, Bodrum FK ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?