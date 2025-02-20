Hatayspor, Bodrum FK Maçına Galibiyetle Çıkacak - Son Dakika
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Spor

Hatayspor, Bodrum FK Maçına Galibiyetle Çıkacak

Hatayspor Başkanı Hikmet Çinçin, Bodrum FK maçı için galibiyet hedeflediklerini açıkladı.

20.02.2025 17:16
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Atakaş Hatayspor Kulüp Başkanı Hikmet Çinçin, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile oynayacakları maça galibiyet parolasıyla çıkacaklarını söyledi.

Çinçin, yaptığı açıklamada, deplasmanda alınan 1 puan iyi olduğunu ifade ederek, "Ama şu an o aşamada değiliz. Deplasmanda 1 puan bizi üzer ve şansımızı da oldukça azaltır. Maça galibiyet parolasıyla çıkacağız. Diğer maçlara da öyle." değerlendirmesinde bulundu.

Kazanma olasılıklarını yüksek gördüklerini anlatan Çinçin, şu ifadeleri kullandı:

"Mücadele edeceğiz. Hatayspor, Galatasaray maçında ortaya bir direniş koydu. Aslında Kasımpaşa maçında da o direnişi yukarı çekmişti ama Alanyaspor karşısında artık bir isyan oldu. Sporcu kardeşlerimden açıkçası bu isyanı devam ettirmelerini bekliyorum. İnşallah oyun, futbol ve hakem şansı bizden yana olur."

Erce ve Rivas ile yolların ayrılması

Çinçin, kaleci Erce Kardeşler'in Amed Sportif Faaliyetler'e transferinin hem oyuncuyu hem kulübü maddi açıdan rahatlattığını belirtti.

Sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas'ın da Kocaelispor ile anlaştığını anımsatan Çinçin, şunları kaydetti:

"Rivas aslında daha önce Hatayspor'da sıkıntı yaşamış. FIFA'lık olmuş bir sporcuyla tekrardan sözleşme yapılmış. Prensip olarak çok sıcak bakmadığım bir yol, yöntem. Sporcunun yüksek bir kontratı vardı. Yabancı kotası sınırlarındayız. Orada da bu tasarruf önümüze geldi. Hatayspor'un Kocaeli'nden bir maddi geliri olmadı ama giderlerin önüne geçti diyelim. Önümüzdeki günler buna benzer kararlar alınabilir."

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor karşılaşması, yarın 20.00'de Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hatayspor, Bodrum FK Maçına Galibiyetle Çıkacak - Son Dakika

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