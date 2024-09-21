Hatayspor Bodrum FK\'ya 1-0 Mağlup

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SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında Hatayspor, sahasında ağırladığı Bodrum FK'ya 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir açıklamalarda bulundu.

Milli maç arasını ve bay haftasını iyi değerlendirmek istediklerini belirten Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bizim açımızdan kötü geçen bir maçtı. İlk yarı ayrı, ikinci yarı ayrı bir maç oldu. İlk yarıda beklemediğimiz basit hatalar yaptık. Çok da kötü bir gol yedik. Ama ikinci yarı bambaşka bir şekilde çıktık. Bütün riskleri de göz önüne aldık. Ama maalesef son pasları bir türlü istediğimiz şekilde yapamadık. Yoksa ikinci yarıda baktığımız zaman Bodrum FK'yı sahasından çıkartmadık ama golü de bulamadık. Yapacak bir şey yok çünkü biz yine yeni geldik. Önümüzde büyük bir ara var. Hem Milli maç arası var, hem bay var. Bunu iyi değerlendirip, iyi şekilde çalışıp çok daha iyi bir duruma kesinlikle geleceğiz. Buraya onun için geldik zaten. Transfer yapma şansımız da zaten yok. Onun için de elimizdeki kadroyla en iyisini yapacağız" dedi.

İSMET TAŞDEMİR: GALİBİYET BİZE ÇOK İYİ GELDİ

Sözlerine 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenleri anarak başlayan Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise, "Yaşadığımız deprem felaketinden sonra bu yöreye ilk defa gelme fırsatım oldu. Bu vesileyle ölenlere rahmet kalanlara başsağlığı diliyorum. Bununla beraber de bu depremi yaşayıp bu ligde var olma savaşı veren, çok takdir ettiğim bir takımla oynadık. Dolayısıyla geçen sene ligde kalmayı başardılar. Bence de iyi bir takım. İstedikleri sonuçları alamamışlardı bu zamana kadar. Keza biz de aynı şekilde. Benzer iki takımdı. Biz özellikle iki maçta son dakika gol yeme hastalığımız geçen seneden beri devam etti. Beş maçlık periyotta bunu iki kere yaşadık. Dolayısıyla da ara ara iyi oynadığımız bu ligde bu galibiyet bize çok iyi geldi. Özellikle de iki maç kaybettikten sonra skoru koruma telaşı oldu. İstemediğimiz halde birazcık daha geriye yaslanmamıza sebep oldu. Biraz da geçiş oyunlarını daha iyi yapabilseydik belki ikinci yarı farkı da artırabilirdik. Ama bizim için önemli olan skordu. Özellikle ilk yarıdaki oyun ve ikinci yarıdaki mücadeleden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Bence hak ettiğimiz bir 3 puanı aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Bu lig zor, kolay bir lig değil. Bunun farkındayız. Sezon başından beri 'Bu lige renk katmak istiyoruz' dedik. Parça parça kattığımızı düşünüyorum. Ama bunu birazcık daha bütüne yayıp bütünde toplayabilirsek o zaman gerçekten bu lige renk katabiliriz diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.