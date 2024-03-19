Hatayspor'da 5 futbolcu milli takımlara davet edildi - Son Dakika
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Spor

Hatayspor'da 5 futbolcu milli takımlara davet edildi

Hatayspor\'da 5 futbolcu milli takımlara davet edildi

Hatayspor, Samsunspor karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından 5 futbolcusunu milli takımlara gönderdi. Kosova, Honduras, Nijerya, Azerbaycan ve Ümit Milli Takımı'ndan davet alan futbolcular milli takımlarının formasını giyecek.

19.03.2024 12:09  Güncelleme: 12:11
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Hatayspor'da 5 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Trendyol Süper Lig'deki 5 haftalık galibiyet hasretine Samsunspor karşısında 3-0'lık skorla sona veren Hatayspor, 5 futbolcusunu milli takımlara yolladı. Bordo-beyazlı ekipte Visar Bekaj (Kosova), Rigoberto Rivas (Honduras), Dele Bashiru (Nijerya), Renat Dadashov (Azerbaycan) ve Ömer Faruk Beyaz (Ümit Milli Takım) milli takımlarından davet alan futbolcular oldu.

Hatayspor da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oyuncularına başarılar diledi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hatayspor'da 5 futbolcu milli takımlara davet edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatayspor'da 5 futbolcu milli takımlara davet edildi - Son Dakika
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