Hatayspor\'da ayrılık! Aboubakar\'ın sözleşmesi feshedildi

Trendyol Süper Lig'de küme düşmesi daha önce kesinleşmiş olan Atakaş Hatayspor'da ayrılık yaşandı.

ABOUBAKAR'A VEDA

Hatayspor, yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar ile yollarını ayırdı. Kırmızı-siyahlılar, Aboubakar'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. Hatayspor, yıldız ismin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

HATAYSPOR PERFORMANSI

Bu sezon Hatayspor'da 28 maçta süre bulan Kamerunlu futbolcu, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.