Trendyol Süper Lig'de küme düşmesi daha önce kesinleşmiş olan Atakaş Hatayspor'da ayrılık yaşandı.
Hatayspor, yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar ile yollarını ayırdı. Kırmızı-siyahlılar, Aboubakar'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. Hatayspor, yıldız ismin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
Bu sezon Hatayspor'da 28 maçta süre bulan Kamerunlu futbolcu, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Hatayspor'da ayrılık! Aboubakar'ın sözleşmesi feshedildi - Son Dakika
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