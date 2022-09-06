Christian Atsu Hatayspor'da - Son Dakika
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Christian Atsu Hatayspor'da

06.09.2022 22:28
Christian Atsu Hatayspor'da

Hatayspor daha önce Newcastle United, Chelsea gibi kulüplerde forma giyen Christian Atsu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor daha önce Newcastle United, Chelsea gibi kulüplerde forma giyen Christian Atsu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig'de sezona iyi başlayamayan ve ligde 1 puanı bulunan Hatayspor, takımını güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Suudi Arabistan ligi takımlarından Al Raed'de forma giyen Christian Atsu'yu kadrosuna kattı. 30 yaşındaki Ganalı oyuncu sağ ve sol kanatta oynayabiliyor.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklama da "Daha önce Everton, Newcastle United, Chelsea, Porto ve Malaga gibi kulüplerde forma giyen tecrübeli sağ ve sol kanat oyuncusu Christian Atsu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Lütfü Savaş katıldı. Christian Atsu'ya hoş geldin diyor, bordo beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - HATAY

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Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Hatayspor, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Christian Atsu Hatayspor'da - Son Dakika

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