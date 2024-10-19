Hatayspor Deplasmanda Sivasspor ile Karşılaşıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Ligde çıktığı 7 maçta 3 puan toplayan Hatayspor, 18. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de oynadığı 8 müsabakada hanesine 8 puan yazdıran Sivasspor ise averajla 13. sırada bulunuyor.
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