Hatayspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Hatayspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti

02.10.2022 16:53

Süper Lig'in 8. haftasında Hatayspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 yendi. Bu sonuçla Ligin 7. haftasında Serkan Özbalta'dan görevi devralan Volkan Demirel, Hatayspor karşılaşmasında çıktığı ilk maçta galibiyet almasını bildi.

Sivasspor ile Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

10 KİŞİ KALMASINA RAĞMEN KAZANMASINI BİLDİ

Karşılaşmada Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri14. dakikada Ayoub El Kaabi ve 20. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti. Ev sahibi Sivasspor'un tek golü ise 23. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'tan geldi. Öte yandan Hatayspor'da 42. dakikada Ruben Ribeiro'nun ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart sonucu takımını 10 kişi bıraktı.

Volkan Demirel müthiş başladı! Hatayspor, Sivasspor deplasmanında 2 golle güldü

VOLKAN DEMİREL 3 PUANLA BAŞLADI

Süper Lig'in 7. haftasında Serkan Özbalta'nın görevden alınması sonrası Hatayspor'un başına geçen Volkan Demirel, Akdeniz ekibi ile çıktığı ilk maçta Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek yeni macerasına 3 puanla başlamayı başardı.

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Volkan Demirel müthiş başladı! Hatayspor, Sivasspor deplasmanında 2 golle güldü Volkan Demirel müthiş başladı! Hatayspor, Sivasspor deplasmanında 2 golle güldü Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig

Volkan Demirel, Sivasspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatayspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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