Hatayspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti

Sivasspor ile Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.
Karşılaşmada Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri14. dakikada Ayoub El Kaabi ve 20. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti. Ev sahibi Sivasspor'un tek golü ise 23. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'tan geldi. Öte yandan Hatayspor'da 42. dakikada Ruben Ribeiro'nun ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart sonucu takımını 10 kişi bıraktı.
Süper Lig'in 7. haftasında Serkan Özbalta'nın görevden alınması sonrası Hatayspor'un başına geçen Volkan Demirel, Akdeniz ekibi ile çıktığı ilk maçta Sivasspor'u 2-1 mağlup ederek yeni macerasına 3 puanla başlamayı başardı.
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