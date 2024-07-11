Hatayspor, Erzurum\'da taktik idmanı yaptı

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Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, taktik idmanı yaptı.

Bordo-beyazlı takım, sabah ve akşam olmak üzere günde çift idman gerçekleştiriyor. Hatayspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı taktik antrenmanıyla yeni sezon çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 40 dakika süren antrenmanda dar alan ve taktik çalışması yapıldı.