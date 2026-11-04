Hatayspor, eski futbolcusu Akan Karasu ile teknik direktörlük için anlaşma sağladı

Nesine 2. Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Akan Karasu ile anlaştı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Akan Karasu ile anlaşma sağlandığı açıklandı.

Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için daha önce bordo-beyazlı formamızı terletmiş ve kulübümüzün akademisinde başarıyla görev yapmış olan Akan Karasu ile anlaşmaya varmıştır. Geçmişte hem futbolcu hem de eğitmen olarak armamıza ve camiamıza hizmet eden Akan Karasu'ya evine hoş geldin diyor; kendisine ve teknik ekibine kulübümüz çatısı altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.